В Барановичах две женщины обокрали 90-летнего местного жителя.

Днем 26 сентября в дом к одиноко проживающему пенсионеру пришли две молодые женщины, сообщила БелаПАН официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута. Представившись работниками городской газовой службы, они после «проверки» газового оборудования заявили мужчине, что ему необходимо заменить газовую плиту.

«Работницы» горгаза поинтересовались, сколько у пенсионера при себе денег, и тот принес им все свои сбережения — около 500 рублей. Женщины забрали деньги и пообещали через месяц привезти новую газовую плиту.

Когда пенсионер понял, что его обманули, он обратился в милицию. Барановичский ГОВД проводит проверку.