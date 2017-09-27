ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах две "работницы горгаза" обокрали 90-летнего пенсионера

28.09.2017 07:30 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Барановичах две женщины обокрали 90-летнего местного жителя.

Днем 26 сентября в дом к одиноко проживающему пенсионеру пришли две молодые женщины, сообщила БелаПАН официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута. Представившись работниками городской газовой службы, они после «проверки» газового оборудования заявили мужчине, что ему необходимо заменить газовую плиту.

«Работницы» горгаза поинтересовались, сколько у пенсионера при себе денег, и тот принес им все свои сбережения — около 500 рублей. Женщины забрали деньги и пообещали через месяц привезти новую газовую плиту.

Когда пенсионер понял, что его обманули, он обратился в милицию. Барановичский ГОВД проводит проверку.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Работницы" горгаза поинтересовались, сколько у пенсионера при себе денег, и тот принес им все свои сбережения - около 500 рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пилот Etihad Airways умер во время рейса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика