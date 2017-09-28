Ищут даже ночью: почему шансы найти мальчика в пуще живым уменьшаются

ГРОДНО, 28 сен — Sputnik, Инна Гришук. В Новом дворе продолжают искать Максима Мархалюка. Оказалось, что поисковые работы идут не только днем, но и в темное время суток. После того, как над пущей перестали летать беспилотники с тепловизорами, ребята не скрывают, что регулярно устраивают ночные рейды. В поисковом отряде подчеркивают — ночью в лес никто не ходит, маленькие группы выезжают только на конкретные объекты, расположенные вдоль дорог.

Ночью есть шанс встретить Макса?

"В пущу никто не отправляется в ночное время. Это бесполезно — на расстоянии вытянутой руки там ничего не видно. А смысл искать с фонарями и прожекторами? Они видны издалека. А если мы прорабатываем запасную версию, что мальчик прячется, то такой способ не поможет", — говорит координатор поисково-спасательного отряда Юрий Азанович.



© Sputnik/ Инна Гришук Раньше медицинскую помощь оказывали волонтеры Красного креста, теперь – амбулатория Нового двора

Как правило, под покровом темноты группы повторно проверяют места возможного появления Максима. Почему именно ночью? На всякий случай. Если ребенок где-то отсиживается днем и старается спрятаться, то, скорее всего, выходить из укрытия он будет именно после захода солнца. Соответственно, шансы обнаружить его увеличиваются.

"Ходят по заброшенным домам, хуторам, административным зданиям, по старым фермам, сеновалам, чердакам и погребам. И так каждую ночь. А утром встают и идут с координаторами прочесывать лес", — рассказывает волонтер.

За два дня 100 литров бензина

Один из ночных отрядов вернулся в штаб с дневного задания. По словам парней, сегодня заезжали к цыганам в соседнюю деревню, спрашивали про Максима. Цыгане сказали: "Ищите, он живой". И добавили, что теперь своих детей в лес не пускают.



© Sputnik/ Инна Гришук Иногда ребятам приходится заходить в такие топи, где воды по пояс

Затем группа направилась проверять бывшую ракетную шахту, которая по глубине равна 12-этажному дому. Ребята на своих машинах, каждые день и ночь ездят в наиболее отдаленные места — деревни, хутора, заброшенные в пуще объекты. Чаще всего дороги там разбиты, встречаются ямы, лужи, заболоченные участки.

"Не верите? А вы на номер машины посмотрите", — Сергей показывает на измятый регистрационный знак.



© Sputnik/ Инна Гришук Сергей из Калинкович показывает, что регистрационный знак весь помялся, когда группа ездила по болотам и бездорожью

Мужчина приехал из Калинковичей. Это более 500 километров до Нового двора. Говорит, специально брал джип, знал, какая местность — на "пузотерке" лучше не соваться.

У парней сильно уставший вид. "Вы когда-нибудь спите?", — спрашиваю у них. Ребята рассказали, что спят по пару часов в сутки прямо в машине. Местная школа предоставляет места для ночлега, но, возможно, парни не хотят туда идти среди ночи.

Интересуюсь: "Сколько километров в день приходится проезжать, ведь расходы на бензин тут никто не оплачивает?"

"За два дня 100 литров ушло. Сами считайте. Но нам важнее мальчика найти", — отвечает владелец одной из машин.

Тепловизоров и вертолета больше нет

Сколько конкретно человек ищет Максима по ночам, сказать сложно. Дело в том, что в штабе не могут отследить тех, кто отправляется на ночные поиски и не ставит их известность. Например, так делают многие деревенские.



© Sputnik/ Инна Гришук Группа ребят на внедорожниках получает вечернее задание. В течение последней недели они возвращаются в лагерь в середине ночи

Еще на выходных ночные походы в пущу были под строгим запретом. Но тогда каждую ночь летали беспилотники с тепловизорами. Представители штаба объясняли: посторонние люди могут помешать поиску. Но в последние два дня беспилотники с тепловизорами больше не используются.

Как пояснил пресс-секретарь Гродненского УВД Евгений Дудко, с 26 сентября тепловизоры не используются, потому что они отработали необходимые участки. В МЧС сообщили, что с 27 сентября прекратили использовать поисковый вертолет.

Ночные заморозки не на пользу

Никто вслух не говорит, но очень многие добровольцы спешат обследовать как можно больше территорий и мест, потому что прошло очень много дней. Сейчас счет может идти уже не на дни, а на часы.

Поводом для серьезных опасений в деревне стал и прогноз погоды. Сельчане верят, что мальчик мог провалился в яму или овраг, но до сих пор жив и теперь лежит где-то в лесу и ждет, когда его найдут.

"Но на ближайшие ночи передавали похолодание, возможно, морозы. Надо торопиться. Малец ослаблен, обезвожен, организм может не выдержать", — высказывает опасения один из мужчин.

К экстрасенсам ходило полдеревни

Еще одна причина, по которой именно на 12-й день возлагали большие надежды, — это советы экстрасенсов. Местные говорят, что очень многие сельчане стали активно искать и связываться с различными ясновидящими.

"Версий десятки. Но есть и несколько похожих. Это то, что Максим отправился правее от дома и что у него есть 11 дней", — рассказала местная жительница.

Известно, что большое количество экстрасенсов обращаются напрямую к волонтерам поискового отряда.



© Sputnik/ Инна Гришук Дмитрий Ульянович (справа) говорит, что пропавшего Максима будут искать до тех пор, пока не найдут

"Вот вчера нам позвонила женщина-экстрасенс из Словении, что-то объясняла, но конкретики никакой не было. И такая история с большинством", — вспоминает девушка-доброволец.

Иногда, поисковый отряд прислушивается к ясновидцам, но только в том случае, если они дают конкретные советы, называют координаты и места. На днях, например, приезжал экстрасенс из Польши, но помочь в розысках у него не получилось. Отдельные версии других таких людей также проверялись, но не подтвердились.

Народ в поисковом лагере уже шутит: "Давайте скинемся всей Беларусью по доллару и подарим эту сумму человеку, который покажет точное место, где прячется Максим".

Максима искало более 300 человек

Тем временем в поисково-спасательном отряде еще раз напоминают: будут искать ребенка, пока не надут. Основная версия — мальчик потерялся или спрятался в лесу.



Сергей Суховер Вид вокруг заброшенных ракетных шахт, которые размещаются посреди пущи

"Мы ищем живого ребенка. Это наша главная цель", — добавляет координатор поисково-спасательного отряда "Ангел" Дмитрий Ульянович.

Известно, что в среду в поисках Максима Мархалюка было задействовано более 300 человек. Около 50 из них — гражданские добровольцы, еще столько же — сотрудники МЧС. Также участвовали силовики и солдаты.



© Sputnik/ Инна Гришук Ночные поиски дают о себе знать. Многие волонтеры спят только несколько часов

На вопрос о том, нужны ли отряду дополнительные волонтеры и в каком количестве, Ульянович затруднился ответить. По его словам, новые силы нужны всегда, но отряд опасается, что может не справиться со слишком большим наплывом людей. Во вторник вечером сотрудники Красного креста, которые помогали обслуживать поисковый лагерь, уехали.

Они помогали в организации трехразового питания, оказывали первую медицинскую помощь. Из леса люди приносят клещей, кто-то может вывихнуть ногу. Теперь все эти функции взяли на себя волонтеры "Ангела". Ульянович попросил неравнодушных белорусов следить за объявлениями в официальных группах поискового отряда. Если ребенка не найдут, большой сбор могут организовать на ближайших выходных.

Поиски Максима продолжаются, ребенок пока не найден.