В ВС рассказали, как принималось решение по делу Доната Скакуна

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Оценивать скорость рассмотрения дел и апелляций по делу не совсем корректно, заявил первый заместитель председателя Верховного Суда Валерий Калинкович, отвечая на вопрос о том, почему апелляция по делу гимназиста Доната Скакуна была рассмотрена Верховным судом в течение дня.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Дело Доната Скакуна: СК рассказал подробности расследования

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси 19 сентября оставила в силе приговор минскому школьнику Донату Скакуну, которому ранее в апреле было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Скакуна признали виновным в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Пострадавшей была его учительница.

"Ни в одном процессуальном законе не прописано конкретное время, в течение которого должно быть рассмотрено судебное дело. На рассмотрение каждого дела суд должен затрачивать столько времени, сколько это необходимо. Поэтому долго не долго — это не тот вопрос, который я могу оценивать", — заявил Калинкович.

Вся процедура, прописанная законом, по его словам, была соблюдена: были представлены обстоятельства дела, заслушаны объяснения заинтересованных лиц, после чего суд удалился на совещания для принятия решения.

Калинкович также объяснил, почему не была удовлетворена апелляция, поданная отцом мальчика. По его словам, Верховный суд изучил все доводы, которые содержались в жалобе, однако в результате проверки было установлено, что эти доводы не соответствуют действительности.

"Каждый довод был сопоставлен с реальными доказательствами, которые были собраны по делу. Правовая позиция, которая в этой жалобе содержалась, оказалась неверной. Поэтому ее рассмотрели и оставили без удовлетворения", — объяснил Калинкович.



© Sputnik / Виктор Толочко СК: Донат Скакун пытался создать алиби

При этом представитель Верховного суда прокомментировал ситуацию, которая возникает, когда одна из сторон по делу начинает активно через СМИ и социальные сети формировать общественное мнение.

"Мы этих людей понять можем, их логику и причины их побудившие. Но рассматривая конкретное дело, суд обязан исходить не из того, что пишут об этом деле в интернете, а из тех обстоятельств, которые реально по делу установлены. Судебная система ежедневно рассматривает порядка 4 тысяч различных дел и споров. Извините, но если мы по каждому из этих дел будем давать развернутые комментарии, нам не останется время на правосудие", — заметил Калинкович.

Пор мнению первого заместителя председателя Верховного Суда очень опасно, когда публикации в СМИ оказываются основанными на позиции только одной из сторон.