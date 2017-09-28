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Украинский самолет нарушил воздушную границу Беларуси
28.09.2017 13:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен- Sputnik. МИД Беларуси вручил послу Украины ноту в связи с нарушением воздушного пространства страны с украинской стороны, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси в четверг.
© Sputnik / Виктор Толочко
"28 сентября в МИД был приглашен посол Украины в РБ Игорь Кизим. По представлению министерства обороны Беларуси руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства РБ со стороны Украины самолетом "DA-42", — заявили в МИД.
Отметив недопустимость нарушений государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем, сказали в МИД.
"В ходе встречи было также отмечено, что белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины", — отметили в МИД.
В ведомстве также подчеркнули, что Минском была выражена надежда на профессиональное и конструктивное взаимодействие авиационных властей двух стран.
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Минск вручил Украине ноту в связи с нарушением границы воздушного пространства.
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