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В Щучинском районе на пожаре из-за замыкания электрогрелки погиб пенсионер
Возгорание в жилом доме в агрогородке Демброво Щучинского района произоошло утром 28 сентября. К месту пожара направились боевые расчеты спасателей, а также другие службы экстренного реагирования. По прибытии к месту вызова в жилище наблюдалось плотное задымление,
Известно, что строение принадлежит 89-летнему пенсионеру, который проживал вместе с 66-летним сыном.
Сын, когда начался пожар, находился в летней кухне. Выйдя на улицу, он обнаружил дым, выбивающийся из комнаты, где спал отец. Мужчина разбил стекло, проник в дом и ведром воды залил горевшие постельные принадлежности.
К сожалению, было уже поздно, поскольку хозяин дома был уже без дыхания. В результате пожара повреждены постельные принадлежности и кровать. Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего короткое замыкание электрогрелки.
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Возгорание в жилом доме в агрогородке Демброво Щучинского района произоошло утром 28 сентября. К месту пожара направились боевые расчеты спасателей, а также другие...
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Архив (ЧП)
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