В Щучинском районе на пожаре из-за замыкания электрогрелки погиб пенсионер

Возгорание в жилом доме в агрогородке Демброво Щучинского района произоошло утром 28 сентября. К месту пожара направились боевые расчеты спасателей, а также другие службы экстренного реагирования. По прибытии к месту вызова в жилище наблюдалось плотное задымление, сообщается на сайте УОМЧС по Гродненской области.





Известно, что строение принадлежит 89-летнему пенсионеру, который проживал вместе с 66-летним сыном.

Сын, когда начался пожар, находился в летней кухне. Выйдя на улицу, он обнаружил дым, выбивающийся из комнаты, где спал отец. Мужчина разбил стекло, проник в дом и ведром воды залил горевшие постельные принадлежности.

К сожалению, было уже поздно, поскольку хозяин дома был уже без дыхания. В результате пожара повреждены постельные принадлежности и кровать. Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего короткое замыкание электрогрелки.