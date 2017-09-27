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В Щучинском районе на пожаре из-за замыкания электрогрелки погиб пенсионер

28.09.2017 13:45 — ЧП | Tut.by  
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Возгорание в жилом доме в агрогородке Демброво Щучинского района произоошло утром 28 сентября. К месту пожара направились боевые расчеты спасателей, а также другие службы экстренного реагирования. По прибытии к месту вызова в жилище наблюдалось плотное задымление, сообщается на сайте УОМЧС по Гродненской области.


Известно, что строение принадлежит 89-летнему пенсионеру, который проживал вместе с 66-летним сыном.

Сын, когда начался пожар, находился в летней кухне. Выйдя на улицу, он обнаружил дым, выбивающийся из комнаты, где спал отец. Мужчина разбил стекло, проник в дом и ведром воды залил горевшие постельные принадлежности.

К сожалению, было уже поздно, поскольку хозяин дома был уже без дыхания. В результате пожара повреждены постельные принадлежности и кровать. Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего короткое замыкание электрогрелки.

 
 
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Возгорание в жилом доме в агрогородке Демброво Щучинского района произоошло утром 28 сентября. К месту пожара направились боевые расчеты спасателей, а также другие...

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