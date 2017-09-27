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Сельчанину отрезало руку картофелекопалкой в Кировском районе

28.09.2017 13:42 — ЧП | Tut.by  
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В деревне Любоничи Кировского района 52-летний мужчина лишился руки во время уборки картофеля. Он шел за картофелеуборочным комбайном, когда его левая рука попала в работающий механизм.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Помочь в уборке картофеля позвал соседа 43-летний местный житель. Мужчина сам сел за руль техники. 52-летний помощник шел сзади.

— Обычно за картофелеуборочной техникой идут два человека, чтобы помогать убирать остатки ботвы, камни. Пострадавший шел один. В какой-то момент его левая рука попала в движущийся механизм, — рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

На «скорой» 52-летнего мужчину увезли в больницу. Он лишился примерно трети руки. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает.

Следствие продолжает проверку. Известно, что в момент несчастного случая оба мужчины были трезвы.

 
 
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52-летний сельчанин лишился примерно трети руки. Его жизни ничего не угрожает.

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