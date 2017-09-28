Рабочие вынесли со склада на стройке кожаные кресла на 44 тысячи рублей

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Двое строителей подозреваются в краже дорогой мебели на сумму 44 тысячи рублей со склада в Минске, сообщили в Первомайском РУВД столицы.

Склад располагается на территории торгового центра, на строительстве которого и трудились подозреваемые.

"В один из рабочих дней они решили осмотреть здание. Обнаружив там склад, злоумышленники вскрыли его и увидели дорогостоящую мебель. На склад они вернулись ночью, похитили кожаные кресла и деревянные тумбочки. Краденое имущество мужчины отвезли к своему знакомому и спрятали в подвале", — рассказала официальный представитель Первомайского РУВД Минск Яна Дашкевич.

Хозяин склада, обнаружив пропажу, обратился в милицию. В ходе осмотра места происшествия экспертами Первомайского межрайонного отделения Государственного комитета судебных экспертиз были изъяты следы рук, следы обуви, биологические следы. Назначен ряд экспертиз и исследований.

Одновременно сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска установили, что преступление совершили строители — два жителя столицы 30-и и 32-х лет.

По данному факту Первомайским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 (Кража) Уголовного кодекса Беларуси. Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В РУВД отметили, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.