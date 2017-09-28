Трагическая картошка: мужчине отрезало руку картофелекопалкой

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Сельчанин в Кировском районе лишился руки при уборке картофеля – конечность ему отрезало картофелекопалкой, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



© Sputnik/ Сергей Лескеть В Беларуси выкопали половину картошки нового урожая

Инцидент произошел в деревне Любоничи: 52-летний сельчанин шел за картофелеуборочной машиной, и его левая рука попала в ее механизм.

"Мужчина потерял руку в результате травматической ампутации", – сказала Соленюк.

По ее словам, пострадавшего помочь с уборкой урожая попросил сосед, он же и управлял картофелекопалкой.

Сейчас мужчина находится в учреждении здравоохранения, по информации медиков, его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время сотрудники СК проводят по факту проверку. По предварительным данным, перед уборкой картофеля мужчины не употребляли алкоголь.