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Трагическая картошка: мужчине отрезало руку картофелекопалкой

28.09.2017 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен – Sputnik. Сельчанин в Кировском районе лишился руки при уборке картофеля – конечность ему отрезало картофелекопалкой, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Трагическая картошка: мужчине отрезало руку картофелекопалкой
© Sputnik/ Сергей Лескеть
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Инцидент произошел в деревне Любоничи: 52-летний сельчанин  шел за картофелеуборочной машиной, и его левая рука попала в ее механизм.

"Мужчина потерял руку в результате травматической ампутации", – сказала Соленюк.

По ее словам, пострадавшего помочь с уборкой урожая попросил сосед, он же и управлял картофелекопалкой.

Сейчас мужчина находится в учреждении здравоохранения, по информации медиков, его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время сотрудники СК проводят по факту проверку. По предварительным данным, перед уборкой картофеля мужчины не употребляли алкоголь.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас мужчина находится в учреждении здравоохранения, по информации медиков, его жизни ничего не угрожает.

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