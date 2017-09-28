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УВД: детские коляски в подъездах в Гродно жгут не пироманы
28.09.2017 15:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Милиция успокоила гродненцев, которые волнуются по поводу возгораний детских колясок в подъездах: это дело рук не пиромана, а случайность.
Очередной случай возгорания коляски было зафиксирован в областном центре в подъезде одного из домов на улице Поповича.
"В минувшем году хозяйке коляски кто-то спалил аналогичный предмет, что после нового случая дало повод соседям выдвигать самые разнообразные версии относительно имевших место событий. Кто-то даже предположил, что поджог дело рук пиромана", – сказали в УВД Гродненского облисполкома.
Там также уточнили, что эти два эпизода не связаны между собой – в последнем случае коляску поджог 53-летний мужчина, который гостил в доме.
По информации милиции, гость вышел в подъезд покурить и выбросил окурок, который пролетел через лестницу и упал в детскую коляску, от чего она загорелась.
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Последний случай возгорания коляски произошел на неделе, виновным оказался 53-летний курильщик.
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