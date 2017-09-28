|
Парапланы и самолеты: случайные "залеты" в Беларусь
28.09.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Нарушение украинским самолетом DA-42 воздушного пространства Беларуси стало третьим за год, когда иностранные воздушные объекты "случайно" залетают на территорию республики.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Sputnik вспоминает эти громкие "залеты" в текущем году.
Украинский DA-42
МИД Беларуси в четверг вызвал к себе посла Украины Игоря Кизима –ему вручали ноту в связи с
DA42 залетел на территорию республики 25 сентября. Долго ли он находился в воздушном пространстве Беларуси, в МИД не сообщили. Сейчас Минск ожидает официальных объяснений по инциденту.
Самолет DA42 – двухмоторный четырехместный летательный аппарат для частного использования.
Польский параплан
В июне этого года в Беларусь вторгнулись с другой стороны –
Позже парапланерист пояснил, что во время полета потерял ориентировку и был уверен, что остается на территории Польши.
Мужчину депортировали из Беларуси, но до решений проблемы на уровне МИДа дело не дошло.
Литовский легкомоторник
В апреле воздушное пространство Беларуси
Из-за данного инцидента послу Литвы Андрюсу Пулокасу МИД вручил ноту. Впрочем, позже Литва ответила также нотой – в стране заявили, что самолет был управляем и никаких ЧП произойти не могло. К слову, тогда "залет" произошел недалеко от строящейся Белорусской АЭС.
Кроме этих трех случаев, фактов нарушения воздушного пространства Беларуси в текущем году не было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случаи вторжения в белорусское воздушное пространство можно пересчитать по пальцам.
|
Архив (ЧП)
Комментарии