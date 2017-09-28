МИНСК, 28 сен – Sputnik. Нарушение украинским самолетом DA-42 воздушного пространства Беларуси стало третьим за год, когда иностранные воздушные объекты "случайно" залетают на территорию республики.



© Sputnik/ Виктор Толочко Госпогранслужба Украины: самолет не залетал на территорию Беларуси

Sputnik вспоминает эти громкие "залеты" в текущем году.

Украинский DA-42

МИД Беларуси в четверг вызвал к себе посла Украины Игоря Кизима –ему вручали ноту в связи с нарушением воздушного пространства Беларуси со стороны Украины самолетом DA42 .

DA42 залетел на территорию республики 25 сентября. Долго ли он находился в воздушном пространстве Беларуси, в МИД не сообщили. Сейчас Минск ожидает официальных объяснений по инциденту.

Самолет DA42 – двухмоторный четырехместный летательный аппарат для частного использования.

Польский параплан

В июне этого года в Беларусь вторгнулись с другой стороны – на белорусской территории около километра от границы Польши оказался поляк-парапланерист . Его обнаружили пограничники 11 июня, а параплан заметили местные жители – они и рассказывали сотрудникам ГПК об увиденном.

Позже парапланерист пояснил, что во время полета потерял ориентировку и был уверен, что остается на территории Польши.

Мужчину депортировали из Беларуси, но до решений проблемы на уровне МИДа дело не дошло.

Литовский легкомоторник

В апреле воздушное пространство Беларуси нарушил литовский легкомоторный самолет . Воздушное судно углубилось в Беларусь на восемь километров и провело над территорией страны три минуты.

Из-за данного инцидента послу Литвы Андрюсу Пулокасу МИД вручил ноту. Впрочем, позже Литва ответила также нотой – в стране заявили, что самолет был управляем и никаких ЧП произойти не могло. К слову, тогда "залет" произошел недалеко от строящейся Белорусской АЭС.

Кроме этих трех случаев, фактов нарушения воздушного пространства Беларуси в текущем году не было.