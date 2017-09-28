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Минская милиция задержала перекупщиков билетов на матч БАТЭ – Арсенал

28.09.2017 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен – Sputnik. Факты перепродажи билетов по завышенным ценам на матч группового раунда Лиги Европы БАТЭ – Арсенал установлены в Минске, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Минская милиция задержала перекупщиков билетов на матч БАТЭ – Арсенал
© Sputnik / Виктор Толочко
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В ГУВД рассказали о троих перекупщиках. Двоих выявили накануне. Один из них – студент столичного вуза, который предложил сотрудникам УБЭП купить у него два билета по 70 рублей за каждый (при номинальной стоимости в 35 рублей). Вторым задержанным оказался индивидуальный предприниматель, который продавал уже четыре билета по 100 рублей за каждый.

В четверг по улице Притыцкого в Минске была задержана гражданка, которая предлагала приобрести три билетных пакета на матчи Лиги Европы по 150 рублей за каждый (при номинальной стоимости по 105 рублей за каждый).

При проведении оперативных мероприятий сотрудникам УБЭП помогали коллеги из инспекции Министерства по налогам и сборам Республики по Минску. Информация о перекупщиках направлена в адрес футбольного клуба БАТЭ.

Согласно положению о приобретении и использовании билетов на матчи ФК "БАТЭ" в групповом раунде Лиги Европы УЕФА – 2017/2018 покупатели, могут передавать билеты или билетный пакет третьему лицу безвозмездно или по цене, не превышающей номинальную стоимость. Перепродажа запрещена и преследуется в соответствии с законодательством Беларуси.

Согласно этому положению клуб имеет право отменить действие, изъять у его владельца билет или запретить ему проход на стадион.

 
Теги: Минск
 
 
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Информацию о гражданах, пытавшихся заработать на билетах на матч, передали в БАТЭ, который имеет право изъять билет у его владельца или отказать ему в праве пройти...

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