Мужчина с ножом изнасиловал девушку в Гомеле

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле 35-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании местной жительницы, сообщил гомельский новостной портал Bymedia .



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Инцидент произошел в Сельмашевском микрорайоне у карьера № 9, расположенного между улицами Фадеева и Чапаева.

Сообщается, что мужчина, угрожая девушке ножом и применив грубую силу, изнасиловал ее.

Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. По информации милиции, ранее гомельчанин уже был судим – за грабеж, кражу, изнасилование и угон. В конце мая текущего года он освободился из мест лишения свободы, где провел 12 лет.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за изнасилование.