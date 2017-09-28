|
Мужчина с ножом изнасиловал девушку в Гомеле
28.09.2017 19:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле 35-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании местной жительницы, сообщил гомельский новостной портал
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Инцидент произошел в Сельмашевском микрорайоне у карьера № 9, расположенного между улицами Фадеева и Чапаева.
Сообщается, что мужчина, угрожая девушке ножом и применив грубую силу, изнасиловал ее.
Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. По информации милиции, ранее гомельчанин уже был судим – за грабеж, кражу, изнасилование и угон. В конце мая текущего года он освободился из мест лишения свободы, где провел 12 лет.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за изнасилование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце мая текущего года подозреваемый освободился из мест лишения свободы, где провел 12 лет.
|
Архив (ЧП)
Комментарии