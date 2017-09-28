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Мужчина с ножом изнасиловал девушку в Гомеле

28.09.2017 19:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле 35-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании местной жительницы, сообщил гомельский новостной портал Bymedia.

Мужчина с ножом изнасиловал девушку в Гомеле
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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Инцидент произошел в Сельмашевском микрорайоне у карьера № 9, расположенного между улицами Фадеева и Чапаева.

Сообщается, что мужчина, угрожая девушке ножом и применив грубую силу, изнасиловал ее. 

Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. По информации милиции, ранее гомельчанин уже был судим – за грабеж, кражу, изнасилование и угон. В конце мая текущего года он освободился из мест лишения свободы, где провел 12 лет.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за изнасилование.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В конце мая текущего года подозреваемый освободился из мест лишения свободы, где провел 12 лет.

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