|
Погибшую на "Дружной" девушку собирались похоронить как неизвестную
28.09.2017 23:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Девушку, тело которой было обнаружено вблизи центрального железнодорожного вокзала в Минске, собирались похоронить как неизвестную, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Труп молодой девушки обнаружили вблизи ДС "Дружная" 25 августа. Правоохранители более месяца пытались установить ее личность. Родственники погибшей нашлись только 28 сентября.
"Отрабатывали и розыскные информации из России, Украины, в том числе силами ГУВД, но без результата. Уже прислали запрос на захоронение ее как неизвестной", – сказала Гончарова.
Она также уточнила, что СК четыре раза давал информацию с ориентировками на погибшую в СМИ, а на некоторые телеканалы – даже больше.
По словам Гончаровой, тело нашли случайно – его увидел машинист поезда там, где обычно людей нет.
Как ранее сообщал Sputnik, родственники опознали тело: это 30-летняя жительница столичного региона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК четыре раза давал информацию с ориентировками на погибшую в СМИ, а на некоторые телеканалы – даже больше.
|
Архив (ЧП)
Комментарии