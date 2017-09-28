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Погибшую на "Дружной" девушку собирались похоронить как неизвестную

28.09.2017 23:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен – Sputnik. Девушку, тело которой было обнаружено вблизи центрального железнодорожного вокзала в Минске, собирались похоронить как неизвестную, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Погибшую на "Дружной" девушку собирались похоронить как неизвестную
© Sputnik / Виктор Толочко
Родственники опознали тело девушки, обнаруженное в августе у вокзала

Труп молодой девушки обнаружили вблизи ДС "Дружная" 25 августа. Правоохранители более месяца пытались установить ее личность. Родственники погибшей нашлись только 28 сентября.

"Отрабатывали и розыскные информации из России, Украины, в том числе силами ГУВД, но без результата. Уже прислали запрос на захоронение ее как неизвестной", – сказала Гончарова.

Она также уточнила, что СК четыре раза давал информацию с ориентировками на погибшую в СМИ, а на некоторые телеканалы – даже больше. 

По словам Гончаровой, тело нашли случайно – его увидел машинист поезда там, где обычно людей нет.

Как ранее сообщал Sputnik, родственники опознали тело: это 30-летняя жительница столичного региона. 

 
Теги: Минск
 
 
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СК четыре раза давал информацию с ориентировками на погибшую в СМИ, а на некоторые телеканалы – даже больше.

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