МИНСК, 28 сен — Sputnik. Арендованный у каршеринговой компании Ferrari F430 Spider врезался в рекламный щит в Москве, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.

Авария произошла в четверг на Космодамианской набережной — водитель спорткара не справился с управлением, и машина протаранила щит.

По информации самой компании, эта поездка была бонусной — Ferrari досталась активному пользователю каршеринга в качестве бесплатной акции.

Несмотря на то, что машина получила значительные повреждения передней части, в компании заверили, что штрафных санкций к водителю применяться не будет — ремонт спорткара покроет страховка.

Публикация от Anatoly (@anatolytrubnikov) Сен 24 2017 в 5:29 PDT

Многие интернет-юзеры в комментариях отмечают, что на самом деле таким специфическим автомобилем управлять непросто — 490-сильный восьмицилиндровый двигатель, установленный в моторном отсеке спорткара, позволяет ему разгоняться до 100 километров в час за 4,3 секунды.