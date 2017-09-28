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Не удержал "табун": единственный каршеринговый Ferrari разбили в Москве

28.09.2017 22:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен — Sputnik. Арендованный у каршеринговой компании Ferrari F430 Spider врезался в рекламный щит в Москве, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.

Не удержал "табун": единственный каршеринговый Ferrari разбили в Москве
© Фото: ВКонтакте / Egor Klinaev
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Авария произошла в четверг на Космодамианской набережной — водитель спорткара не справился с управлением, и машина протаранила щит.

По информации самой компании, эта поездка была бонусной — Ferrari досталась активному пользователю каршеринга в качестве бесплатной акции.

Несмотря на то, что машина получила значительные повреждения передней части, в компании заверили, что штрафных санкций к водителю применяться не будет — ремонт спорткара покроет страховка.

Многие интернет-юзеры в комментариях отмечают, что на самом деле таким специфическим автомобилем управлять непросто — 490-сильный восьмицилиндровый двигатель, установленный в моторном отсеке спорткара, позволяет ему разгоняться до 100 километров в час за 4,3 секунды.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителю эта поездка досталась бесплатно как активному пользователю услуг прокатной компании.

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