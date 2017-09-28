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Поисками Максима Мархалюка в пятницу начнет заниматься ЦентрСпас

28.09.2017 20:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен – Sputnik. Поисками 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще будут заниматься подготовленные специалисты и координаторы ПСО "ЦентрСпас", сообщил в четверг ПСО "Ангел".

Поисками Максима Мархалюка в пятницу начнет заниматься ЦентрСпас
© Sputnik/ Инна Гришук
Ищут даже ночью: почему шансы найти мальчика в пуще живым уменьшаются

Поиски мальчика в пуще в районе деревни Новый Двор (Свислочский район) продолжаются уже 13 суток. На месте находятся многочисленные волонтеры, сотрудники милиции и МЧС. 

"Сотрудниками МЧС и МВД принято решение, что с 29 сентября в поисках будут принимать участие подготовленные специалисты и координаторы ПСО "ЦентрСпас", местные жители и добровольцы", – сказали в "Ангеле".

Там также сообщили, что для осмотра территорий будут комплектоваться группы численностью до 50-60 человек. 

"Массовые выезды на данный момент не требуются до получения новых задач и новой информации от сотрудников МВД, МЧС и СК", – сказали в ПСО.

Ранее Следственный комитет возбудил по факту пропажи мальчика уголовное дело. Сейчас поисковики констатируют, что шансы найти мальчика живым с каждым днем уменьшаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас поисковики констатируют, что шансы найти мальчика живым с каждым днем уменьшаются.

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