Поисками Максима Мархалюка в пятницу начнет заниматься ЦентрСпас

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Поисками 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще будут заниматься подготовленные специалисты и координаторы ПСО "ЦентрСпас", сообщил в четверг ПСО "Ангел".



© Sputnik/ Инна Гришук Ищут даже ночью: почему шансы найти мальчика в пуще живым уменьшаются

Поиски мальчика в пуще в районе деревни Новый Двор (Свислочский район) продолжаются уже 13 суток. На месте находятся многочисленные волонтеры, сотрудники милиции и МЧС.

"Сотрудниками МЧС и МВД принято решение, что с 29 сентября в поисках будут принимать участие подготовленные специалисты и координаторы ПСО "ЦентрСпас", местные жители и добровольцы", – сказали в "Ангеле".

Там также сообщили, что для осмотра территорий будут комплектоваться группы численностью до 50-60 человек.

"Массовые выезды на данный момент не требуются до получения новых задач и новой информации от сотрудников МВД, МЧС и СК", – сказали в ПСО.

Ранее Следственный комитет возбудил по факту пропажи мальчика уголовное дело. Сейчас поисковики констатируют, что шансы найти мальчика живым с каждым днем уменьшаются.