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Женщина с маленьким ребенком упали с трапа самолета в Пулково

29.09.2017 08:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Женщина и годовалый ребенок получили травмы в результате падения с трапа самолета в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания Пулково).

Несчастный случай произошел накануне: 44-летняя женщина и годовалый ребенок упали с трапа самолета Airbus, который совершал рейс из Москвы.

"После подачи самоходного трапа к борту при выходе из самолета произошло падение с трапа двух пассажиров: женщины и ребенка", — рассказали в компании.

Там обратили внимание на оперативную работу медицинского персонала воздушной гавани, который оперативно доставил пострадавших в здравпункт для оказания первой помощи. Позже выяснилось, что ребенок был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга.

В компании уточнили, что в результате инцидента, причины которого устанавливаются, другие пассажиры не пострадали.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное по факту происшествия. Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". На месте работали следователи и криминалисты. 

 
Теги: Минск
 
 
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К самолету, прилетевшему из Москвы, скорее всего, подали неисправный трап, часть которого оторвалась, когда на него сошли первые пассажиры.

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