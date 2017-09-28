МИНСК, 29 сен — Sputnik. Сотрудники милиции составили административный протокол за мелкое хулиганство в отношении болельщика, который выбежал на футбольное поле во время матча Лиги Европы БАТЭ — "Арсенал" (2:4) на "Борисов-Арене", сообщили Sputnik в пятницу в УВД Минской области.

Инцидент произошел в минувший четверг перед самым окончанием первого тайма. Мужчина с бело-красно-белым флагом выбежал на поле. Нарушителя правил поведения на стадионе во время игры задержали стюарды.

"Он был предан сотрудникам милиции, доставлен местный отдел милиции, где в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство", — сообщили в УВД.

Там отметили, что протокол составлен по ст. 17.1 "Мелкое хулиганство" Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание — от штрафа в размере от двух до 30 базовых величин до административного ареста.

В УВД отметили, что сегодня задержанного доставят в суд, где будут рассмотрен протокол, составленный милицией.

За день до матча болельщик опубликовал в своем Instagram фото с бело-красно-белым флагом. "Завтра будет жара", — подписал снимок болельщик.

Перед игрой с "Арсеналом" БАТЭ обратилось к болельщикам с призывом не нарушать правила на стадионе. В противном случае "желто-синие" подвергнутся санкциям со стороны УЕФА.