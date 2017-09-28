В Гомеле горела многоэтажка. Пострадала хозяйка квартиры и ребенок

Пожар в девятиэтажке на улице Мазурова произошел в 19.30. Спасать из огня никого не пришлось. Но женщине и семилетнему ребенку понадобилась помощь врачей, сообщили в МЧС.





Когда спасатели были на месте, двухкомнатная квартира на первом этаже горела открытым пламенем. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление. Из квартир верхних этажей спасатели эвакуировали шесть человек. 65-летняя хозяйка горящего жилища к тому времени находилась на улице. Женщина была осмотрена врачами и с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставлена в больницу. С подобным диагнозом госпитализирован и ребенок из квартиры, расположенной этажом выше.





Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.