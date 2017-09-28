ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле горела многоэтажка. Пострадала хозяйка квартиры и ребенок

29.09.2017 09:59 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пожар в девятиэтажке на улице Мазурова произошел в 19.30. Спасать из огня никого не пришлось. Но женщине и семилетнему ребенку понадобилась помощь врачей, сообщили в МЧС.


Когда спасатели были на месте, двухкомнатная квартира на первом этаже горела открытым пламенем. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление. Из квартир верхних этажей спасатели эвакуировали шесть человек. 65-летняя хозяйка горящего жилища к тому времени находилась на улице. Женщина была осмотрена врачами и с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставлена в больницу. С подобным диагнозом госпитализирован и ребенок из квартиры, расположенной этажом выше.


Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар в девятиэтажке на улице Мазурова произошел в 19.30. Спасать из огня никого не пришлось. Но женщине и семилетнему ребенку понадобилась помощь врачей, сообщили в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Женщина с маленьким ребенком упали с трапа самолета в Пулково
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика