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Дело об убийстве Татьяны Курсевич суд начнет рассматривать 2 октября

29.09.2017 10:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Минский городской суд начнет рассмотрение уголовного дела об убийстве минчанки Татьяны Курсевич 2 октября, сообщили в суде.

Дело об убийстве Татьяны Курсевич суд начнет рассматривать 2 октября
© Sputnik / Анна Нефедова
СК рассказал, как обнаружили тело пропавшей минчанки

Резонансное преступление было совершено в конце 2016 года. Две недели вся страна искала пропавшую девушку, которая исчезла вместе со своим автомобилем Audi A3, у которого была характерная примета — красный бампер на светлой машине. Тело женщины было найдено спустя 2 недели после исчезновения.

"Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда начнет рассмотрение данного уголовного дела в понедельник в 14.00", — сообщили Sputnik в пятницу в Мингорсуде.

Фигуранту предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — п.6 ч.2 ст.139 "Убийство", ч.1 ст.205 "Кража", ст.378 "Хищение личных документов", уточнили в суде.

Милиция и волонтеры искали исчезнувшую женщину более двух недель, за ее поиском следила вся страна. По подозрению в убийстве был задержан ее бой-френд.

В начале декабря тело убитой с особой жестокостью женщины был обнаружено закопанным в хозпостройке в Вилейском районе.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемому в убийстве молодой минчанки, которую две недели искала вся страна, грозит наказание вплоть до смертной казни.

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