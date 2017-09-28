Дело об убийстве Татьяны Курсевич суд начнет рассматривать 2 октября

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Минский городской суд начнет рассмотрение уголовного дела об убийстве минчанки Татьяны Курсевич 2 октября, сообщили в суде.



© Sputnik / Анна Нефедова СК рассказал, как обнаружили тело пропавшей минчанки

Резонансное преступление было совершено в конце 2016 года. Две недели вся страна искала пропавшую девушку, которая исчезла вместе со своим автомобилем Audi A3, у которого была характерная примета — красный бампер на светлой машине. Тело женщины было найдено спустя 2 недели после исчезновения.

"Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда начнет рассмотрение данного уголовного дела в понедельник в 14.00", — сообщили Sputnik в пятницу в Мингорсуде.

Фигуранту предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — п.6 ч.2 ст.139 "Убийство", ч.1 ст.205 "Кража", ст.378 "Хищение личных документов", уточнили в суде.

Милиция и волонтеры искали исчезнувшую женщину более двух недель, за ее поиском следила вся страна. По подозрению в убийстве был задержан ее бой-френд.

В начале декабря тело убитой с особой жестокостью женщины был обнаружено закопанным в хозпостройке в Вилейском районе.