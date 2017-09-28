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В результате резни в Свердловской области погибли четыре человека

29.09.2017 11:08 — ЧП | Tut.by  
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Вооруженный ножом мужчина вышел на улицу и начал нападать на прохожих в селе Шамары Шалинского района Свердловской области. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Ura.ru.

В результате погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время нападавший обезврежен. По информации портала, он мигрант, ранее был судим. Известно, что его фамилия Наймушин.

Информацию о погибших и раненных ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органов. Однако официальных комментариев от стражей порядка по факту случившегося пока не поступало.

19 августа в Сургуте местный житель напал на прохожих с ножом, в результате чего пострадали восемь человек. По предварительным данным, нападавший страдал психическим расстройством. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». При этом в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу заявили, что версия теракта не является основной.

 
 
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Информацию о погибших и раненных ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органов. Однако официальных комментариев от стражей порядка по факту случившегося...

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