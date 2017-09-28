|
В результате резни в Свердловской области погибли четыре человека
Вооруженный ножом мужчина вышел на улицу и начал нападать на прохожих в селе Шамары Шалинского района Свердловской области. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает
В результате погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время нападавший обезврежен. По информации портала, он мигрант, ранее был судим. Известно, что его фамилия Наймушин.
Информацию о погибших и раненных
19 августа в Сургуте местный житель
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию о погибших и раненных ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органов. Однако официальных комментариев от стражей порядка по факту случившегося...
|
Архив (ЧП)
Комментарии