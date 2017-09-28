|
ГАИ Бреста ищет сбившего на переходе 8-летнюю девочку водителя
29.09.2017 11:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Неустановленный водитель совершил наезд на восьмилетнюю девочку и скрылся с места происшествия, авария произошла 27 сентября около 18:40 часов на улице Гродненской в Бресте.
© Sputnik/ Игорь Маслов
"По предварительной информации, ребенок в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", — сообщили Sputnik в отделе агитации и пропаганды УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Девочка в результате
ГАИ Брестской области просит очевидцев оказать содействие в розыске автомобиля и водителя. Помочь могут и автолюбители, проезжавшие в момент ДТП по указанной улице, если их машина оснащена видеорегистратором. Момент аварии мог быть зафиксирован. Эти видеозаписи также могли бы помочь в расследовании.
Информацию ждут по телефонам 8 (0162) 41-44-44; 41-16-35 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы просят очевидцев либо проезжавших мимо водителей, чьи машины оснащены видеорегистратором, помочь с розыском виновника ДТП.
|
Архив (ЧП)
Комментарии