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ДТП в Минске: Skoda после столкновения с Peugeot сбила ребенка

29.09.2017 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Минске, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних, сообщили Sputnik в пятницу в столичной Госавтоинспекции.

ДТП в Минске: Skoda после столкновения с Peugeot сбила ребенка
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне ближе к полуночи на перекрестке улиц Ильинская и Мястровская — Skoda Rapid, не уступила Peugeot, который ехал по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

После ДТП "Шкода" вылетела на тротуар, где сбила ребенка 2008 года рождения. Несовершеннолетний пешеход получил травмы.

В Госавтоинспекции отметили, что травмированы были и двое детей, которые находились в салоне Skoda. Все трое пострадавших были госпитализированы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В аварии также пострадали двое детей, которые ехали в салоне чешского бюджетника.

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