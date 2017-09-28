ДТП в Минске: Skoda после столкновения с Peugeot сбила ребенка

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Минске, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних, сообщили Sputnik в пятницу в столичной Госавтоинспекции.



© Sputnik / Виктор Толочко Бреста ГАИ ищет сбившего на переходе 8-летнюю девочку водителя

Авария произошла накануне ближе к полуночи на перекрестке улиц Ильинская и Мястровская — Skoda Rapid, не уступила Peugeot, который ехал по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

После ДТП "Шкода" вылетела на тротуар, где сбила ребенка 2008 года рождения. Несовершеннолетний пешеход получил травмы.

В Госавтоинспекции отметили, что травмированы были и двое детей, которые находились в салоне Skoda. Все трое пострадавших были госпитализированы.