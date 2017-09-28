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Гражданин Латвии совершил смертельное ДТП в Беларуси

29.09.2017 12:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП в Витебске, в котором погибла женщина, на нее был совершен наезд автомобиля под управлением гражданина Латвии, сообщили в УГАИ Министерства внутренних дел Беларуси.

Гражданин Латвии совершил смертельное ДТП в Беларуси
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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ДТП было совершено, когда женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода возле автозаправки.

"28 сентября в Витебске в 22:20 54-летний гражданин Латвии, управляя автомашиной Skoda Octavia, совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте", — сообщили Sputnik в пятницу в Госавтоинспекции.

По словам собеседников агентства, он двигался по крайней правой полосе Бешенковичского шоссе в Витебске, со стороны 2-й Прибережной улицы. ДТП произошло в районе дома №52, возле АЗС "Белоруснефть".

В момент ДТП женщина пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода, на ней не было световозвращающих элементов. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, сказали в ГАИ.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Под колесами автомобиля погибла женщина, которая в темное время суток пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

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