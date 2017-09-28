BMW сбил работницу автомойки на Дзержинского, женщина в реанимации

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Следователи и эксперты прибыли на место ДТП, в котором получила серьезные травмы работница автомойки в Минске, сообщили в СК.

ДТП произошло на территории АЗС на проспекте Дзержинского в Минске в пятницу.

"Следственно-оперативная группа УСК и УГКСЭ по Минску проводит осмотр места происшествия, где сегодня автомобилем BMW был совершен наезд на женщину — работника автомойки", — сообщала Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, на месте ДТП также находятся сотрудники ГАИ.

"Состояние потерпевшей тяжелое, она в реанимации", — сказала Гончарова.

Она отметила, что на месте происшествия ведутся следственные работы, происходит фиксация следов и устанавливаются обстоятельства аварии.