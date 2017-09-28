﻿ BMW сбил работницу автомойки на Дзержинского, женщина в реанимации. 21.by
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BMW сбил работницу автомойки на Дзержинского, женщина в реанимации

29.09.2017 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Следователи и эксперты прибыли на место ДТП, в котором получила серьезные травмы работница автомойки в Минске, сообщили в СК.

ДТП произошло на территории АЗС на проспекте Дзержинского в Минске в пятницу.

"Следственно-оперативная группа УСК и УГКСЭ по Минску проводит осмотр места происшествия, где сегодня автомобилем BMW был совершен наезд на женщину — работника автомойки", — сообщала Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, на месте ДТП также находятся сотрудники ГАИ.

"Состояние потерпевшей тяжелое, она в реанимации", — сказала Гончарова.

Она отметила, что на месте происшествия ведутся следственные работы, происходит фиксация следов и устанавливаются обстоятельства аварии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 104
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Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

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