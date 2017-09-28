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Итог домашних родов в Березино: женщина и двое детей мертвы
29.09.2017 14:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Смертью троих человек закончились домашние роды в городе Березино, начата доследственная проверка по этому факту, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.
29-летнюю жительницу Березино привезли в реанимацию районной больницы накануне вечером. У нее было сильное кровотечение. Медиков вызвала родственница. Ехать в больницу женщина не хотела, ее госпитализировали в принудительном порядке.
"Во время обследования в больнице медики обнаружили у пациентки следы недавней родовой деятельности. Через несколько часов женщина скончалась в учреждении здравоохранения", — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
По месту жительства роженицы выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире в ванной двух новорожденных девочек без признаков жизни.
Было установлено, что женщина скрывала свое положение и не состояла на учете по беременности и
Следствие проводит комплекс мероприятий, в рамках которых опрашиваются родственники, соседи, собирается характеризующий материал о семье. Вынесены постановления о проведении ряда судебно-медицинских исследований по установлению причины смерти женщины и ее новорожденных детей. Следствию среди прочего предстоит выяснить, были ли дети доношенными и живорожденными.
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Управление Следственного комитета по Минской области начало доследственную проверку по факту смерти двух новорожденных детей и их матери в Березино.
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