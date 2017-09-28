Итог домашних родов в Березино: женщина и двое детей мертвы

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Смертью троих человек закончились домашние роды в городе Березино, начата доследственная проверка по этому факту, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.

29-летнюю жительницу Березино привезли в реанимацию районной больницы накануне вечером. У нее было сильное кровотечение. Медиков вызвала родственница. Ехать в больницу женщина не хотела, ее госпитализировали в принудительном порядке.

"Во время обследования в больнице медики обнаружили у пациентки следы недавней родовой деятельности. Через несколько часов женщина скончалась в учреждении здравоохранения", — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По месту жительства роженицы выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире в ванной двух новорожденных девочек без признаков жизни.

Было установлено, что женщина скрывала свое положение и не состояла на учете по беременности и родам . Она не обращалась за медицинской помощью, дома родила двух девочек. Она была замужем, проживала вместе с супругом и шестилетним сыном.

Следствие проводит комплекс мероприятий, в рамках которых опрашиваются родственники, соседи, собирается характеризующий материал о семье. Вынесены постановления о проведении ряда судебно-медицинских исследований по установлению причины смерти женщины и ее новорожденных детей. Следствию среди прочего предстоит выяснить, были ли дети доношенными и живорожденными.

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