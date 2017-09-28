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В Витебском районе во время уборки леса нашли 74 минометные мины

29.09.2017 14:41 — ЧП | Tut.by  
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Арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли утром 28 сентября в лесу возле деревни Зароново Витебского района, сообщает пресс-служба милиции региона.

В лесу находились 74 минометные мины калибра 82 мм. Арсенал выявили работники лесхоза во время санитарной вырубки и очистки леса.

Боеприпасы обезвредила группа разминирования в/ч 5524 внутренних войск МВД.

 
 
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В лесу находились 74 минометные мины калибра 82 мм.

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