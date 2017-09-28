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В Витебском районе во время уборки леса нашли 74 минометные мины
Арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли утром 28 сентября в лесу возле деревни Зароново Витебского района,
В лесу находились 74 минометные мины калибра 82 мм. Арсенал выявили работники лесхоза во время санитарной вырубки и очистки леса.
Боеприпасы обезвредила группа разминирования в/ч 5524 внутренних войск МВД.
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В лесу находились 74 минометные мины калибра 82 мм.
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Архив (ЧП)
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