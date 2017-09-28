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Два кубинца пытались прорваться через границу в Польшу

29.09.2017 15:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Два гражданина Кубы пытались прорваться в Польшу возле пункта пропуска "Козловичи", сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Два кубинца пытались прорваться через границу в Польшу
CC BY 2.0 / Greg Clarke / Sunset Drone
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Информация о двух неизвестных мужчинах на трассе М1 поступила брестским пограничникам днем 28 сентября от местных жителей.

"В данный район выехала тревожная группа, вскоре сработал один из участков сигнализационного комплекса", – сказали в ГПК.

Пограничники нашли на контрольно-следовой полосе следы, ведущие к границе с Польшей. Впоследствии при помощи служебной собаки нашли нарушителей – граждан Кубы. Мужчины собирались попасть в Польшу, а затем – в Испанию. При себе у нелегалов были мобильные телефоны и около 200 долларов.

Кубинцев задержали, они помещены в ИВС Брестской пограничной группы. Мужчинам грозит депортация с запретом въезда в республику.

 
Теги: Минск
 
 
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Нелегалы помещены в ИВС Брестской пограничной группы, мужчинам грозит депортация с запретом въезда в республику.

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