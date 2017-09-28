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Верующая витебчанка избивала сына-инвалида за отказ от поста и молитв

29.09.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Прокуратура Витебска возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избивала своего ребенка-инвалида за отказ от молитв и соблюдения поста, сообщила в пятницу старший помощник прокурора Витебска Ольга Королева.

Верующая витебчанка избивала сына-инвалида за отказ от поста и молитв
CC BY-SA 2.0 / Grace Kat / Kettle
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Фигурантка дела, по информации прокуратуры, работала в церковной лавке, регулярно постилась и при возможности совершала паломничества по святым местам. 

"Свою веру она пыталась привить и несовершеннолетнему сыну-ивалиду, но мальчик был не готов часами молиться, отказываться от пищи", – сказала Королева.

Она также уточнила, что за неповиновении, например отказ от поста или молитвы, женщина наказывала мальчика: 30 июля она избила его стеклянной банкой и попыталась задушить, угрожая убийством.

В отношении женщины прокуратурой Витебска было возбуждено уголовное дело по ст. 186 Уголовного кодекса Беларуси (угроза убийством). В администрацию Первомайского района областного центра было также  внесено представление о признании мальчика нуждающимся в госзащите и изъятии из семьи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Женщина работала в церковной лавке, регулярно постилась и при возможности совершала паломничества по святым местам.

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