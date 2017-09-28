Волонтеров просят не выезжать на поиски Максима Мархалюка

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Добровольцев просят не выезжать на поиски десятилетнего Максима Мархалюка в Беловежскую пущу, соответствующая информация опубликована поисковым отрядом "ЦентрСпас".



© Фото: ПСО "Ангел" Поисками Максима Мархалюка в пятницу начнет заниматься ЦентрСпас

Десятилетний житель деревни Новый Двор Максим Марахлюк пропал вечером 16 сентября — отправился собирать грибы и не вернулся. С того дня продолжаются масштабные поиски мальчика.

"Поиски (с субботы — Sputnik) будут продолжаться малыми группами, состоящими из подготовленных и опытных специалистов и координаторов поискового отряда", — сообщили в "ЦентрСпасе".

Как добавили в отряде, массовый сбор добровольцев на место поиска с пятницы прекращен. "Просим не выезжать на поиск добровольцев", — заключили в "ЦентрСпасе".

За две недели поисков волонтеры ПСО "Ангел", "ЦентрСпаса" и других поисковых отрядов, а также сотрудники МЧС, МВД и военные уже прочесали всю местность, в которой мог бы находиться мальчик.

На этой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Правоохранители отрабатывают все возможные версии случившегося, однако пока никаких криминальных следов обнаружено не было.