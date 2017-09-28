Злоумышленник в Германии подмешал отраву в детское питание в магазине

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Злоумышленник отравил детское питание в одном из супермаркетов города Фридрихсхафен и требует выкуп, грозя отравить продукцию еще 20 производителей, сообщил Pressportal со ссылкой на полицию Констанца.

Злоумышленник подмешивал в детское питание этиленгликоль. Теперь он требует 10 миллионов евро выкупа. В противном случае мужчина грозит, что вредное вещество попадет в детское питание не только в Германии, но и за рубежом.

Подозреваемый попал на видео камер наблюдения супермаркета. В настоящее время вымогателя разыскивает полиция.

В 2010 году инцидент с недоброкачественным детским питанием произошел в Китае. Тогда на прилавках были обнаружена молочные смеси, в которых в 500 раз было превышено содержание меламин. Вредные смеси были обнаружены в магазинах трех китайских провинций.