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Злоумышленник в Германии подмешал отраву в детское питание в магазине
29.09.2017 17:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Злоумышленник отравил детское питание в одном из супермаркетов города Фридрихсхафен и требует выкуп, грозя отравить продукцию еще 20 производителей, сообщил
Злоумышленник подмешивал в детское питание этиленгликоль. Теперь он требует 10 миллионов евро выкупа. В противном случае мужчина грозит, что вредное вещество попадет в детское питание не только в Германии, но и за рубежом.
Подозреваемый попал на видео камер наблюдения супермаркета. В настоящее время вымогателя разыскивает полиция.
В 2010 году инцидент с недоброкачественным детским питанием произошел в Китае. Тогда на прилавках были обнаружена молочные смеси, в которых в 500 раз было превышено содержание меламин. Вредные смеси были обнаружены в магазинах трех китайских провинций.
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Инцидент произошел в одном из супермаркетов немецкого города Фридрихсхафен.
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