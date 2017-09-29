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Лошадь в Воложине погрызла новенький Renault Duster

29.09.2017 17:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз сумели выяснить, кто именно повредил легковой автомобиль в Воложине (Минская область).

Лошадь в Воложине погрызла новенький Renault Duster
© Фото: ГУВД Минска
Минчанин "избил" свою машину из-за сорвавшейся сделки по ее продаже

Владелица нового автомобиля Renault Duster обратилась в милицию в сентябре: женщина заявила, что неизвестный поцарапал ее машину и попросила найти злоумышленника. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, а также эксперт-криминалист ГКСЭ.

"В ходе осмотра было установлено, что повреждения на автомобиле – следы от зубов животного, вероятно лошади", – сказали в комитете.

Там также сообщили, что таким выводом эксперт ГКСЭ исключил факт преступного действия какого-либо человека.

В настоящее время сотрудники Воложинского РОВД пытаются установить личность хозяина лошади.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники Воложинского РОВД пытаются установить личность хозяина животного.

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