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Лошадь в Воложине погрызла новенький Renault Duster
29.09.2017 17:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз сумели выяснить, кто именно повредил легковой автомобиль в Воложине (Минская область).
© Фото: ГУВД Минска
Владелица нового автомобиля Renault Duster обратилась в милицию в сентябре: женщина заявила, что неизвестный поцарапал ее машину и попросила найти злоумышленника. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, а также эксперт-криминалист ГКСЭ.
"В ходе осмотра было установлено, что повреждения на автомобиле – следы от зубов животного, вероятно лошади", – сказали в комитете.
Там также сообщили, что таким выводом эксперт ГКСЭ исключил факт преступного действия какого-либо человека.
В настоящее время сотрудники Воложинского РОВД пытаются установить личность хозяина лошади.
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В настоящее время сотрудники Воложинского РОВД пытаются установить личность хозяина животного.
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