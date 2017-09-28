В России военнослужащий убил троих сослуживцев и сбежал с оружием

В одной из воинских частей, дислоцированных в Амурской области, военнослужащий убил двух солдат и офицера. Власти Белогорска опасаются попытки захвата заложников.

На стрельбище в городе Белогорск (Амурская область) военнослужащий одной из дислоцированных в регионе воинских частей расстрелял двух солдат и офицера, ранил еще одного сослуживца, после чего скрылся вместе с автоматом и несколькими рожками с патронами, сообщает администрация Белогорска.



«Правоохранительные органы Белогорска призывают белогорцев к предельной осторожности», — говорится в сообщении горадминистрации.



Правоохранительные органы просят жителей Белогорска сообщать о подозрительном лице в военной форме и с оружием по телефону 02.



По поручению губернатора Амурской области Александра Козлова, в Белогорске усилена охрана школ, больницы и административных зданий.



«Меры принимаются в целях избежания ситуаций, связанных с возможным захватом заложников. В случае, если в ближайшее время беглец с оружием не будет найден, все общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, в Белогорске будут отменены», — говорится в сообщении администрации.