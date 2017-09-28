|
В России военнослужащий убил троих сослуживцев и сбежал с оружием
В одной из воинских частей, дислоцированных в Амурской области, военнослужащий убил двух солдат и офицера. Власти Белогорска опасаются попытки захвата заложников.
На стрельбище в городе Белогорск (Амурская область) военнослужащий одной из дислоцированных в регионе воинских частей расстрелял двух солдат и офицера, ранил еще одного сослуживца, после чего скрылся вместе с автоматом и несколькими рожками с патронами,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащий одной из дислоцированных в регионе воинских частей расстрелял двух солдат и офицера, ранил еще одного сослуживца , после чего скрылся вместе с...
|
Архив (ЧП)
Комментарии