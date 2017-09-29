Солдат в Амурской области застрелил двух сослуживцев и офицера

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Военнослужащий в Амурской области в пятницу застрелил из автомата двух сослуживцев и офицера, еще двое солдат были ранены, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Инцидент произошел при проведении на полигоне ночных стрельб.

"Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", – сообщили в Минобороны.

Там также рассказали, что на месте погибли офицер и двое солдат, еще двоих военнослужащих доставили в больницу.

По информации ведомства, стрелявший с автоматом сбежал с полигона. В настоящее время его ищет полиция.

В Минобороны добавили, что в качестве версий произошедшего рассматривается в том числе нервный срыв солдата.