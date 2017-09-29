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Солдат в Амурской области застрелил двух сослуживцев и офицера

29.09.2017 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Военнослужащий в Амурской области в пятницу застрелил из автомата двух сослуживцев и офицера, еще двое солдат были ранены, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Солдат Гродненской погрангруппы застрелился, находясь в наряде

Инцидент произошел при проведении на полигоне ночных стрельб.

"Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", – сообщили в Минобороны.

Там также рассказали, что на месте погибли офицер и двое солдат, еще двоих военнослужащих доставили в больницу.

По информации ведомства, стрелявший с автоматом сбежал с полигона. В настоящее время его ищет полиция.

В Минобороны добавили, что в качестве версий произошедшего рассматривается в том числе нервный срыв солдата.

 
Теги: Минск
 
 
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Стрелявший с автоматом сбежал с полигона, в настоящее время его ищет полиция.

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