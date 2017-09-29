|
Солдат в Амурской области застрелил двух сослуживцев и офицера
29.09.2017 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Военнослужащий в Амурской области в пятницу застрелил из автомата двух сослуживцев и офицера, еще двое солдат были ранены, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Инцидент произошел при проведении на полигоне ночных стрельб.
"Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", – сообщили в Минобороны.
Там также рассказали, что на месте погибли офицер и двое солдат, еще двоих военнослужащих доставили в больницу.
По информации ведомства, стрелявший с автоматом сбежал с полигона. В настоящее время его ищет полиция.
В Минобороны добавили, что в качестве версий произошедшего рассматривается в том числе нервный срыв солдата.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стрелявший с автоматом сбежал с полигона, в настоящее время его ищет полиция.
|
Архив (ЧП)
Комментарии