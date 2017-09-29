|
Родила и выбросила в туалет: в Гомеле вынесен приговор обвиняемой
29.09.2017 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда огласила приговор жительнице деревни Гомельского района, которая
Весной 2017 года 29-летняя обвиняемая родила дома недоношенного мальчика, после чего завернула ребенка в ветошь и выбросила в туалет. Подозреваемую задержали, возбудили уголовное дело за убийство ребенка.
© Sputnik/ Андрей Старостин
Согласно решению суда, она признана виновной в совершении убийства заведомо малолетнего, которое было совершено с особой жестокостью, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима.
Данное решение суда первой инстанции неокончательное, и оно может быть обжаловано в установленном порядке в Верховном суде Беларуси.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на правоохранительные органы, в ходе предварительного расследования было установлено, что женщина скрывала беременность. Причем о том, что у нее должен родиться ребенок, не знал даже его отец, с которым она проживала в одном доме.
Знакомые женщины, знавшие о ее беременности, поинтересовались — где ребенок. Им обвиняемая ответила, что малыш родился мертвым, и она его похоронила.
Словам женщины не поверили и сообщили в правоохранительные органы. Также выяснилось, что шесть лет назад у нее родился ребенок, но она его оставила в роддоме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Гомельского района признана виновной в совершении убийства заведомо малолетнего, которое было совершено с особой жестокостью.
|
Архив (ЧП)
Комментарии