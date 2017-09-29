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Выбежавший на поле "Борисов-Арены" болельщик получил 10 суток

29.09.2017 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Футбольный болельщик Александр Венгерский, выбежавший с флагом на поле "Борисов-Арены" во время встречи белорусского клуба БАТЭ с лондонским "Арсеналом", получил в качестве наказания десять суток ареста.

Выбежавший на поле "Борисов-Арены" болельщик получил 10 суток
© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: фанат выбежал на поле во время матча БАТЭ - "Арсенал"

Инцидент произошел накануне в Борисове перед завершением первого тайма игры. Венгерский внезапно появился на поле у ворот "Арсенала" с бело-красно-белым флагом, но был оперативно задержан стюардами, которые передали его милиции.

Суд Борисовского района рассматривал дело Венгерского в пятницу: он получил семь суток административного ареста за мелкое хулиганство и трое суток – за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

На болельщика сотрудники Борисвоского РОВД также составили протокол по ст. 17.1 КоАП – по данной статье ему грозит штраф от 46 до 690 рублей.

Как ранее сообщалось, УЕФА будет рассматривать инцидент на "Борисов-Арене", после чего, не исключено, что белорусский клуб будет оштрафован.

В Борисове судят фаната, который выбежал на поле "Борисов-Арены">>

 
Теги: Минск
 
 
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УЕФА будет рассматривать инцидент на "Борисов-Арене", после чего, не исключено, что белорусский клуб будет оштрафован.

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