МИНСК, 29 сен – Sputnik. Футбольный болельщик Александр Венгерский, выбежавший с флагом на поле "Борисов-Арены" во время встречи белорусского клуба БАТЭ с лондонским "Арсеналом", получил в качестве наказания десять суток ареста.

Инцидент произошел накануне в Борисове перед завершением первого тайма игры. Венгерский внезапно появился на поле у ворот "Арсенала" с бело-красно-белым флагом, но был оперативно задержан стюардами, которые передали его милиции.

Суд Борисовского района рассматривал дело Венгерского в пятницу: он получил семь суток административного ареста за мелкое хулиганство и трое суток – за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

На болельщика сотрудники Борисвоского РОВД также составили протокол по ст. 17.1 КоАП – по данной статье ему грозит штраф от 46 до 690 рублей.

Как ранее сообщалось, УЕФА будет рассматривать инцидент на "Борисов-Арене", после чего, не исключено, что белорусский клуб будет оштрафован.

В Борисове судят фаната, который выбежал на поле "Борисов-Арены">>