Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Смерть 29-летней женщины, погибшей во время домашних родов, жители Березино называют большим ЧП для города, передает корреспондент Sputnik.

Инцидент произошел 28 сентября: женщину с сильным кровотечением доставили вечером в реанимацию центральной районной больницы (ЦРБ), где она скончалась. При ее осмотре были выявлены следы недавней родовой деятельности, хотя сама пациентка на учете в больнице не стояла. Прибывшие на место ее жительства следователи обнаружили в ванной комнате двух мертвых новорожденных девочек .

Муж был в Минске

Соседка погибшей рассказала Sputnik, что женщина свою беременность скрывала, хотя они общались, ходили друг другу в гости.

"Она плотненькая сама по себе была, так что вопросов не возникало", – рассказала она.

О семье ничего плохого соседка сказать не смогла, отметив, что супруги ничем не отличались от живущих в доме, казались обычными.



© Sputnik / Виктор Толочко Соседка Любовь

Соседка Любовь отметила, что первый ребенок у пары был инвалидом: у него что-то с ножками. Его часто видели с мамой на детской площадке у дома. Погибшая женщина, по информации собеседницы, не работала в связи с необходимостью заботиться о ребенке.

"Семья порядочная. Ремонт хороший сделали: положили ламинат, поставили шкаф-купе", – сообщила она.

По словам местных жителей, муж погибшей работал вахтовым методом в Минске, а на момент произошедшего как раз был в отъезде. Дома беременную в тяжелом состоянии обнаружила сестра, рассказали собеседники Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Дом, в котором произошла трагедия

К медикам нет претензий

Жители дома гадают, почему же погибшая отказалась от услуг медиков, ведь о персонале местной ЦРБ ничего плохого в городе не говорят.

"Но сказать, что там были вопиющие нарушения со стороны медиков, нельзя. Разные отзывы, как в любых небольших городах", – сказала местная жительница.

Соседка Любовь говорит, что у некоторых есть предположения, что погибшая была участницей секты. Однако собеседница не замечала молодую женщину в компании подозрительных лиц. Говорит, что та всегда была только с ребенком.

Поступила в коме

Главный врач Березинской ЦРБ Алина Жизневская сообщила корреспонденту Sputnik, что пациентка поступила к ним в тяжелом состоянии, она находилась в коме.



© Sputnik / Виктор Толочко Главный врач Березинской ЦРБ Алина Жизневская

"Поступила к нам вчера в 19:10 в реанимационное отделение ЦРБ. На учете по беременности не состояла. К врачам не обращалась. К сожалению, из-за позднего обращения не удалось предотвратить летальный исход. Женщина была крайне тяжелая. Поступила она в коме", – сказала она.

В больнице отметили, что подобных происшествий, когда беременная рожала дома и умирала, у них никогда ранее не было.



© Sputnik / Виктор Толочко На входе в акушерское отделение Березинской ЦРБ

Управлением следственного комитета по Минской области проводится доследственная проверка по факту смерти женщины и ее двух новорожденных детей. Также должен провести соответствующую проверку Минздрав.