ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность

29.09.2017 18:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Смерть 29-летней женщины, погибшей во время домашних родов, жители Березино называют большим ЧП для города, передает корреспондент Sputnik.

Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность
© Pixabay
Домашние роды: трагедии, которых могло не быть

Инцидент произошел 28 сентября: женщину с сильным кровотечением доставили вечером в реанимацию центральной районной больницы (ЦРБ), где она скончалась. При ее осмотре были выявлены следы недавней родовой деятельности, хотя сама пациентка на учете в больнице не стояла. Прибывшие на место ее жительства следователи обнаружили в ванной комнате двух мертвых новорожденных девочек

Муж был в Минске

Соседка погибшей рассказала Sputnik, что женщина свою беременность скрывала, хотя они общались, ходили друг другу в гости. 

"Она плотненькая сама по себе была, так что вопросов не возникало", – рассказала она. 

О семье ничего плохого соседка сказать не смогла, отметив, что супруги ничем не отличались от живущих в доме, казались обычными.

Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность
© Sputnik / Виктор Толочко
Соседка Любовь

Соседка Любовь отметила, что первый ребенок у пары был инвалидом: у него что-то с ножками. Его часто видели с мамой на детской площадке у дома. Погибшая женщина, по информации собеседницы, не работала в связи с необходимостью заботиться о ребенке. 

"Семья порядочная. Ремонт хороший сделали: положили ламинат, поставили шкаф-купе", – сообщила она.

По словам местных жителей, муж погибшей работал вахтовым методом в Минске, а на момент произошедшего как раз был в отъезде. Дома беременную в тяжелом состоянии обнаружила сестра, рассказали собеседники Sputnik.

Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность
© Sputnik / Виктор Толочко
Дом, в котором произошла трагедия

К медикам нет претензий 

Жители дома гадают, почему же погибшая отказалась от услуг медиков, ведь о персонале местной ЦРБ ничего плохого в городе не говорят. 

"Но сказать, что там были вопиющие нарушения со стороны медиков, нельзя. Разные отзывы, как в любых небольших городах", – сказала местная жительница. 

Соседка Любовь говорит, что у некоторых есть предположения, что погибшая была участницей секты. Однако собеседница не замечала молодую женщину в компании подозрительных лиц. Говорит, что та всегда была только с ребенком. 

Поступила в коме

Главный врач Березинской ЦРБ Алина Жизневская сообщила корреспонденту Sputnik, что пациентка поступила к ним в тяжелом состоянии, она находилась в коме.

Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность
© Sputnik / Виктор Толочко
Главный врач Березинской ЦРБ Алина Жизневская

"Поступила к нам вчера в 19:10 в реанимационное отделение ЦРБ. На учете по беременности не состояла. К врачам не обращалась. К сожалению, из-за позднего обращения не удалось предотвратить летальный исход. Женщина была крайне тяжелая. Поступила она в коме", – сказала она. 

В больнице отметили, что подобных происшествий, когда беременная рожала дома и умирала, у них никогда ранее не было.

Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность
© Sputnik / Виктор Толочко
На входе в акушерское отделение Березинской ЦРБ

Управлением следственного комитета по Минской области проводится доследственная проверка по факту смерти женщины и ее двух новорожденных детей. Также должен провести соответствующую проверку Минздрав.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 187
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главврач местной больницы сообщила, что женщина поступила к ним уже в коме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Выбежавший на поле "Борисов-Арены" болельщик получил 10 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика