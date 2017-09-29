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Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность
29.09.2017 18:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Смерть 29-летней женщины, погибшей во время домашних родов, жители Березино называют большим ЧП для города, передает корреспондент Sputnik.
Инцидент произошел 28 сентября: женщину с сильным кровотечением доставили вечером в реанимацию центральной районной больницы (ЦРБ), где она скончалась. При ее осмотре были выявлены следы недавней родовой деятельности, хотя сама пациентка на учете в больнице не стояла. Прибывшие на место ее жительства следователи
Муж был в Минске
Соседка погибшей рассказала Sputnik, что женщина свою беременность скрывала, хотя они общались, ходили друг другу в гости.
"Она плотненькая сама по себе была, так что вопросов не возникало", – рассказала она.
О семье ничего плохого соседка сказать не смогла, отметив, что супруги ничем не отличались от живущих в доме, казались обычными.
© Sputnik / Виктор Толочко
Соседка Любовь
Соседка Любовь отметила, что первый ребенок у пары был инвалидом: у него что-то с ножками. Его часто видели с мамой на детской площадке у дома. Погибшая женщина, по информации собеседницы, не работала в связи с необходимостью заботиться о ребенке.
"Семья порядочная. Ремонт хороший сделали: положили ламинат, поставили шкаф-купе", – сообщила она.
По словам местных жителей, муж погибшей работал вахтовым методом в Минске, а на момент произошедшего как раз был в отъезде. Дома беременную в тяжелом состоянии обнаружила сестра, рассказали собеседники Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Дом, в котором произошла трагедия
К медикам нет претензий
Жители дома гадают, почему же погибшая отказалась от услуг медиков, ведь о персонале местной ЦРБ ничего плохого в городе не говорят.
"Но сказать, что там были вопиющие нарушения со стороны медиков, нельзя. Разные отзывы, как в любых небольших городах", – сказала местная жительница.
Соседка Любовь говорит, что у некоторых есть предположения, что погибшая была участницей секты. Однако собеседница не замечала молодую женщину в компании подозрительных лиц. Говорит, что та всегда была только с ребенком.
Поступила в коме
Главный врач Березинской ЦРБ Алина Жизневская сообщила корреспонденту Sputnik, что пациентка поступила к ним в тяжелом состоянии, она находилась в коме.
© Sputnik / Виктор Толочко
Главный врач Березинской ЦРБ Алина Жизневская
"Поступила к нам вчера в 19:10 в реанимационное отделение ЦРБ. На учете по беременности не состояла. К врачам не обращалась. К сожалению, из-за позднего обращения не удалось предотвратить летальный исход. Женщина была крайне тяжелая. Поступила она в коме", – сказала она.
В больнице отметили, что подобных происшествий, когда беременная рожала дома и умирала, у них никогда ранее не было.
© Sputnik / Виктор Толочко
На входе в акушерское отделение Березинской ЦРБ
Управлением следственного комитета по Минской области проводится доследственная проверка по факту смерти женщины и ее двух новорожденных детей. Также должен провести соответствующую проверку Минздрав.
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Главврач местной больницы сообщила, что женщина поступила к ним уже в коме.
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