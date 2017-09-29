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УВД: Максима Мархалюка в пуще отыскать пока не удалось

29.09.2017 19:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Пропавший в Беловежской пуще на территории Свислочского района 10-летний Максим Мархалюк по состоянию на 19:00 пятницы еще не найден, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

УВД: Максима Мархалюка в пуще отыскать пока не удалось
© ПСО "Ангел"
Волонтеров просят не выезжать на поиски Максима Мархалюка

Мальчика разыскивают с 16 сентября и до сих пор безрезультатно. Ребенок ушел в лес из деревни Новый Двор и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

"На 19:00 часов 29 сентября Мархалюка Максима отыскать не удалось. Операция по установлению местонахождения мальчика будет продолжена", – сказали в УВД.

В настоящее время розысками ребенка занимаются специально подготовленные поисковики из отряда "ЦетрСпас".

В пятницу ПСО "Ангел", волонтеры которого до последнего времени находились в Беловежской пуще, сообщил, что сбор добровольцев для прочесывания лесного массива прекращен.

Ранее, 26 сентября, Следственный комитет возбудил по факту пропажи мальчика уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу ПСО "Ангел", волонтеры которого до последнего времени находились в Беловежской пуще, сообщил, что сбор добровольцев для прочесывания лесного массива...

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