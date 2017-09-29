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Новый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки
29.09.2017 19:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Новенький смартфон, приобретенный на Тайване, "вздулся" на третий день после использования, передают местные СМИ.
Жительница города Тайчжун приобрела iPhone 8 Plus в золотом цвете 23 сентября. Спустя три дня женщина поставила его на зарядку, однако через пару минут телефон "вздулся". По данным издания Inquirer, у "айфона" раздулась батарея и сдвинула экран. Также известно, что женщина использовала оригинальное зарядное устройство. Она рассказала журналистам, что до ЧП телефон работал исправно и ничего не предвещало беды.
Компания Apple уже заменила испуганной клиентке испорченный телефон, началось расследование инцидента.
Новое поколение смартфонов Apple представила 12 сентября. В продажу поступили iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Х.
Годом ранее происходили инциденты с возгораниями батарей смартфонов Samsung. Производителю даже пришлось приостановить продажи модели Galaxy Note 7.
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Корпорация Apple предоставила клиентке новый "айфон" и начала расследование инцидента.
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