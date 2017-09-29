Минздрав: трагедия в Березино – точка в дискуссии о домашних родах

МИНСК, 29 сен – Sputnik. По предварительным данным причиной смерти женщины, скончавшейся 28 сентября в Березино после домашних родов, стало обширное послеродовое кровотечение.



© Sputnik / Виктор Толочко Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность

По информации медиков, данное осложнение обычно удается успешно локализировать в условиях стационара.

"Женщина была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии", – сообщила в пятницу эфире телеканала "Беларусь 1" начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан.

По ее словам, сделать что-либо было уже невозможно. Если бы женщина вовремя встала на учет по беременности и наблюдалась в медицинском учреждении, это бы сохранило три жизни.

"Не было еще такой трагедии за время наблюдения. И мне очень хочется, чтобы эта трагедия поставила точку в дискуссии – можно или нельзя рожать дома", – сказала она.

Представитель Минздрава также обратила внимание: данный случай показывает, к чему могут привести роды без квалифицированной медицинской помощи.