|
Минздрав: трагедия в Березино – точка в дискуссии о домашних родах
29.09.2017 22:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. По предварительным данным причиной смерти женщины, скончавшейся 28 сентября в Березино после домашних родов, стало обширное послеродовое кровотечение.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации медиков, данное осложнение обычно удается успешно локализировать в условиях стационара.
"Женщина была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии", – сообщила в пятницу эфире телеканала "Беларусь 1" начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан.
По ее словам, сделать что-либо было уже невозможно. Если бы женщина вовремя встала на учет по беременности и наблюдалась в медицинском учреждении, это бы сохранило три жизни.
"Не было еще такой трагедии за время наблюдения. И мне очень хочется, чтобы эта трагедия поставила точку в дискуссии – можно или нельзя рожать дома", – сказала она.
Представитель Минздрава также обратила внимание: данный случай показывает, к чему могут привести роды без квалифицированной медицинской помощи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики считают, что если бы женщина, которая умерла после домашних родов в Березино, встала на учет по беременности и наблюдалась у врачей, это бы сохранило целых...
|
Архив (ЧП)
Комментарии