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Минздрав: трагедия в Березино – точка в дискуссии о домашних родах

29.09.2017 22:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. По предварительным данным причиной смерти женщины, скончавшейся 28 сентября в Березино после домашних родов, стало обширное послеродовое кровотечение.

Минздрав: трагедия в Березино – точка в дискуссии о домашних родах
© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации медиков, данное осложнение обычно удается успешно локализировать в условиях стационара.

"Женщина была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии", – сообщила в пятницу эфире телеканала "Беларусь 1" начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан.

По ее словам, сделать что-либо было уже невозможно. Если бы женщина вовремя встала на учет по беременности и наблюдалась в медицинском учреждении, это бы сохранило три жизни.

"Не было еще такой трагедии за время наблюдения. И мне очень хочется, чтобы эта трагедия поставила точку в дискуссии – можно или нельзя рожать дома", – сказала она.

Представитель Минздрава также обратила внимание: данный случай показывает, к чему могут привести роды без квалифицированной медицинской помощи.

 
Теги: Минск
 
 
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Медики считают, что если бы женщина, которая умерла после домашних родов в Березино, встала на учет по беременности и наблюдалась у врачей, это бы сохранило целых...

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