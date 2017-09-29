ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пушку со снарядом в стволе нашли на поле в Минском районе

29.09.2017 20:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Пушку времен Великой Отечественной войны обнаружили на поле в Минском районе, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Пушку со снарядом в стволе нашли на поле в Минском районеМогилеве" title="Место обнаружения останков в Могилеве" class="">
© Фото: ГКСЭ Беларуси
Кости возле садика: в Могилеве найдены останки времен ВОВ

Опасная находка была сделана на одном из полей местными жителями, которые сразу обратились в милицию.

По информации телеканала, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в стволе пушки находится снаряд.

После того как снаряд был обезврежен, пушку передали специалистам ИКК "Линия Сталина". 

"На пушке обнаружены номера, год выпуска – 1944-й. Когда номер уточнится, будем искать, хочется уточнить историю этой пушки, как она здесь оказалась", – сказал директор по развитию и продвижению ИКК "Линия Сталина" Михаил Метла.

Обнаруженная пушка является полковым орудием ЗИС-3, скорее всего, она использовалась при проведении операции по освобождению БССР "Багратион".

ЗИС-3 – это 76-миллиметровая дивизионная противотанковая пушка образца 1942 года. Она была стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы ВОВ.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того как снаряд был обезврежен, пушку передали специалистам ИКК "Линия Сталина".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ГАИ нашла водителя-беглеца, сбившего 6-летнего ребенка в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика