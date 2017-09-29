Пушку со снарядом в стволе нашли на поле в Минском районе

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Пушку времен Великой Отечественной войны обнаружили на поле в Минском районе, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Опасная находка была сделана на одном из полей местными жителями, которые сразу обратились в милицию.

По информации телеканала, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в стволе пушки находится снаряд.

После того как снаряд был обезврежен, пушку передали специалистам ИКК "Линия Сталина".

"На пушке обнаружены номера, год выпуска – 1944-й. Когда номер уточнится, будем искать, хочется уточнить историю этой пушки, как она здесь оказалась", – сказал директор по развитию и продвижению ИКК "Линия Сталина" Михаил Метла.

Обнаруженная пушка является полковым орудием ЗИС-3, скорее всего, она использовалась при проведении операции по освобождению БССР "Багратион".

ЗИС-3 – это 76-миллиметровая дивизионная противотанковая пушка образца 1942 года. Она была стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы ВОВ.