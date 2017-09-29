ГАИ нашла водителя-беглеца, сбившего 6-летнего ребенка в Гомеле

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Сотрудники ГАИ Гомеля сумели найти водителя, который совершил наезд на 6-летнего ребенка и скрылся с места ДТП, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария была зафиксирована накануне около 19:00 на улице Карбышева: неустановленный водитель сбил на "зеленом" светофоре ребенка и скрылся с места аварии. Пострадавшего мальчика оперативно доставили в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.

"Предположительный автомобиль был обнаружен сотрудниками ГАИ на Речицком проспекте, где водитель заехал на детскую площадку, а сам сбежал", – сказали в инспекции.

Там также уточнили, что на следующий день нашли мужчину, управлявшего автомобилем, – 43-летнего жителя областного центра.

По информации ГАИ, у водителя никогда не было прав, а за последние десять лет его 13 раз привлекали к ответственности за управление машиной без водительского удостоверения. В настоящее время по данному факту сотрудники ГАИ проводят проверку.