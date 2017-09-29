Стало известно, почему фургон сбил пешеходов в Нью-Йорке

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Пешеходы пострадали в Нью-Йорке после того, как в них въехал фургон, сообщил телеканал NBC .

В результате инцидента, который произошел в пятницу вечером, пострадали три человека. По данным СМИ, автомобиль сбил людей на пешеходном переходе.

По предварительной версии, наезд произошел из-за того, что педаль газа у фургона застряла.

Очевидцы сообщили, что автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, когда для пешеходов загорелся зеленый свет. В результате аварии пострадали две женщины и мужчина. Они были госпитализированы с легкими повреждениями.

Полицейские рассматривают этот инцидент как несчастный случай. Водителю фургона не предъявили обвинения.