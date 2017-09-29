ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, почему фургон сбил пешеходов в Нью-Йорке

30.09.2017 08:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Пешеходы пострадали в Нью-Йорке после того, как в них въехал фургон, сообщил телеканал NBC.

Стало известно, почему фургон сбил пешеходов в Нью-Йорке
© ГУ МЧС РФ по Республике Крым
Автобус перевернулся в Крыму – более 10 человек пострадали

В результате инцидента, который произошел в пятницу вечером, пострадали три человека. По данным СМИ, автомобиль сбил людей на пешеходном переходе.

По предварительной версии, наезд произошел из-за того, что педаль газа у фургона застряла.

Очевидцы сообщили, что автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, когда для пешеходов загорелся зеленый свет. В результате аварии пострадали две женщины и мужчина. Они были госпитализированы с легкими повреждениями.

Полицейские рассматривают этот инцидент как несчастный случай. Водителю фургона не предъявили обвинения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 123
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местная полиция рассматривает инцидент с наездом на людей в качестве несчастного случая.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Автобус перевернулся в Крыму – более 10 человек пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика