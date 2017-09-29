Автобус перевернулся в Крыму – более 10 человек пострадали

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Количество пострадавших в результате аварии с автобусом под Керчью увеличилось до 13 человек, ранее сообщалось о шести раненых.

ДТП произошло вечером в пятницу, 29 сентября. На трассе Керчь — Феодосия автобус Neoplan опрокинулся в кювет и лег на крышу. По предварительным данным, в нем ехали 49 человек. Направлялось транспортное средство в село Береговое.

На месте аварии работали сотрудники МЧС из Керчи, а также девять бригад скорой медицинской помощи и два патруля ГИБДД.

Согласно последним данным главного управления МЧС России по республике Крым, в городскую больницу Керчи были госпитализированы 13 человек. Большинство из них получили тяжелые травмы.

Также известно, что среди пострадавших нет детей. Для работы с ранеными людьми направлены психологи. По данным МЧС, в результате аварии нет жертв.