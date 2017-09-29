Не верят, что сам пропал: найти Максима в пуще пытаются экстрасенсы

ГРОДНО, 29 сен — Sputnik, Инна Гришук. Взрослые серьезные мужчины в последние дни спасательной операции в Новом дворе внимательно слушали советы экстрасенсов, вещие сны и сельские легенды.

Две недели поиска не принесли новых следов, ребенок словно сквозь землю провалился. Безрезультатно прочесав по несколько раз все территории вокруг деревни, поисковики решили изучить еще и мистическую версию.

"Скоро должен найтись"

"Вижу болото, воду, он там, ему холодно", — дает послушать обрывок телефонного разговора с экстрасенсом один из волонтеров. Звонок — из Словении.



© Sputnik/ Инна Гришук В лагере во время обеда

Оказалось, что к волонтерам "Ангела" поступали сотни звонков и сообщений с советами, где может находиться пропавший ребенок. Обращались люди из разных стран. Некоторые специально брали консультации ясновидцев и налаживали связь с потусторонними силами, чтобы помочь в поисках.

Ребята рассказывают, что большинство сообщений именно такие, без конкретики. Но если им называли точные координаты — то обязательно отправлялись на указанную точку. А вдруг?



© Sputnik/ Инна Гришук Этот сарай с сеном видела в вещем сне одна из женщин, принимавших участие в поисках

"Распашные ворота, сено, лес, справа поле, чуть дальше — ферма с синими крышами", — Валентина подтверждает, что группа приехала в нужное место.

"Там что-то есть. Надо откидывать сено. Максим, Максимка, ты тут?", — зовут ребята, которые обыскивают кормушку для зубров в нескольких километрах от Нового двора.

Этот сеновал наша группа искала несколько часов. Его увидела в вещем сне Валентина. В группе две женщины, которые уверены, что у них есть особые способности. Видения обеих почти сходятся: Максим жив, у него повреждена нога, он в каком-то сарае и должен найтись на 12-е или 13-е сутки.

"Есть хоть крупица вероятности — надо проверить"

Кто-то нашел рядом с кормушкой полумертвого котенка. Тут же нашему старшему по телефону уточнили, что экстрасенс из другой группы вспомнил деталь: "Ребенок будет рядом с мертвым животным".



© Sputnik/ Инна Гришук При проверке каждого объекта, группа должна обследовать даже лужи, заглянуть всюду

"Совпадение? Может, Максим именно здесь?" — возникло легкое оживление. Мужчины перевернули все тюки сена, прочесали кусты и ближайший лесок, обследовали большую лужу по соседству. И снова ничего.

"Если есть хотя бы один процент, что там может быть Максим, поедем. Надо проверять все", — объясняет руководитель группы Максим из Минска, теска пропавшего мальчика. В Новом дворе он почти неделю, намотал на своем микроавтобусе больше 600 километров.



© Sputnik/ Инна Гришук Старший группы Максим: ради мальчика нужно исключить даже самые невероятные версии

Координатор отряда Кирилл Голубев поясняет: решили проверить даже самые мистические и не поддающиеся логике версии, чтобы советчики не волновались и не обижались. Многие из них наравне со всеми по несколько дней жили в деревне, каждый день выходили в пущу. Когда ближайшие территории вокруг деревни обчесали вдоль и поперек, то радиус поиска расширили до 25 километров. Проверяли новые объекты и уже обследованные, если было предположение, что ребенок может оказаться там — по логическим и даже нелогическим причинам.



© Sputnik/ Инна Гришук Такие заброшенные дома могли стать местом ночлега мальчика

В пятницу утром пришло новое сообщение от известного экстрасенса, которое прислали неравнодушные белорусы: "Он в трех километрах от стадиона, в лесу, проезжал там на велосипеде. И по погоде дождь был".

Кирилл садится изучать карту, сверяет с прочесанными квадратами, в конце концов, делает вывод: "Этот участок у нас по несколько раз проверен и перепроверен всеми службами. Белых пятен нет. Даже если бы ребенок здесь потерял пуговицу, то мы бы ее нашли. Все водоемы и канавы тоже исследованы".

К сожалению, ни одна из версий экстрасенсов и ясновидящих не помогла поисковикам продвинуться вперед.

Искали "заброшки" и сараи с сеном

Одна из задач группы Максима — проверять так называемые "заброшки". Это старые сараи, дома, шалаши и сеновалы.

Женщины уверяли, что сено было в видении, мужчины объясняют логически — сеновал мог стать местом ночлега. Группа останавливается в деревне Малые Масюшаны. Здесь несколько десятков неухоженных и заросших бурьяном дворов. Мужчины ищут любые следы и намеки на присутствие мальчика.



© Sputnik/ Инна Гришук "Заброшек" в окрестных деревнях – тысячи

"Нам нужен мужчина, мы сами боимся", — зовут наших поисковиков две девушки. Они обходили опушку леса за деревней. Говорят: "Тут под кучей веток то ли лист, то ли рука. Мы боимся доставать". Оказалось, что все-таки лист. Но парни заодно проверили заброшенные ветками канавы, сарайчики по соседству.



© Sputnik/ Инна Гришук Проверяют, не спрятано ли что-то под кучей хвороста на окраине древни

Также координатор из лагеря попросил проверить местного дедушку. У одной из групп он вызвал подозрения, но ребята молодые, могут ошибаться. "Видите майку, которой подвязан виноградник? Она детская, а детей и внуков у дедушки никогда не было", — объясняет причину беспокойства одна из девушек. Валентина и Евгения отправились к пожилому человеку. Спустя полчаса признали: дед адекватный.

Велосипед слишком подозрительный?

Тем временем в деревне продолжают размышлять над таинственным исчезновением мальчика и все больше считают, что он не мог сам пропасть. Говорят, что на парнишку могли наложить порчу. Главный аргумент в эту пользу — таинственное совпадение: в прошлом году с ребенком произошел несчастный случай. Тогда мальчик пошел один на озеро, поскользнулся на мостике и начал тонуть. К счастью, рядом были люди, которые вытащили его из воды.

"В прошлом году чуть не утонул в сентябре, а теперь в этот же день пропал в лесу", — говорит соседка.

"Велосипед надо проверить. С этим велосипедом что-то не так. Скажите, зачем Максиму нужно было в лес на ночь глядя ехать? А кто видел, как он туда ехал? Даже если грибы хотел быстро насобирать, то торопился бы, бросил бы этот велосипед на землю. А он стоял там аккуратно, на подножке. Не делают так дети. Значит, кто-то подбросил, чтобы сбить с толку", — делится соображениями сельчанка, которая не захотела представиться.



© Sputnik/ Инна Гришук Рядом с этим шалашом вечером 16 сентября стоял велосипед Максима

Женщина имеет в виду одну из главных зацепок — велосипед Максима, который нашли в день исчезновения мальчика примерно в 300-х метрах от дома. Он стаял на подножке рядом с деревянным шалашом, в котором часто любила собираться местная детвора.

Жительница соседней деревни Тамара уверена: ребенок мог обидеться на родителей, которые не купили ему компьютер или планшет и сбежать из дома.

"Запросы у детей теперь высокие. У одного ребенка может быть планшет, компьютер, а у другого — нет, потому что у родителей нет такой возможности. Сами знаете, какие в деревне зарплаты. Я сама четверых детей вырастила, и не всегда была возможность дать им то, что просили. А ребенок смотрит на других детей и винит родителей, обижается. А нам кого винить, что мы целый месяц работаем, а зарабатываем мало?", — говорит Тамара.

Она передает еще одну версию, в которую все больше начинают верить местные: "Не верим, что он сам пропал. А может, Максима украли? Тут возможно похищение. У нас пуща, по грибы ездит очень много народа. И очень разного. Откуда вы знаете, какого человека можно встретить в лесу? Сегодня человека надо бояться больше, чем волка".