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Расстрелявший сослуживцев военный убит при задержании в РФ

30.09.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен — Sputnik. Военнослужащий, открывший огонь по сослуживцам на полигоне в Амурской области, получил смертельное ранение во время перестрелки с подразделением антитеррора, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Расстрелявший сослуживцев военный убит при задержании в РФ
CC BY 2.0 / brian.ch / AK-47 Assault Rifle // Avtomat Kalashnikova 1947
Солдат в Амурской области застрелил двух сослуживцев и офицера

Срочник выпустил очередь из автомата в направлении сослуживцев в пятницу. В результате стрельбы получили смертельные ранения офицер и два военнослужащих. Еще два человека были госпитализированы — им оказывается медицинская помощь.

После ЧП стрелявший скрылся с территории полигона. Командование совместно с правоохранительными органами приняло меры по поиску и задержанию злоумышленника. Подразделение антитеррора воинского гарнизона Восточного округа обнаружило и блокировало военнослужащего. Во время задержания он оказала вооруженное сопротивление и создал угрозу жизни военнослужащим — они применили табельное оружие. В результате перестрелки солдат получил смертельное ранение.

Пока не установлена причина поступка военнослужащего, который, как сообщили власти, родом из Дагестана. В качестве вероятной версии рассматривается нервный срыв.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве вероятной причины поступка военнослужащего из Дагестана рассматривается нервный срыв.

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