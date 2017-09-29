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Расстрелявший сослуживцев военный убит при задержании в РФ
30.09.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен — Sputnik. Военнослужащий, открывший огонь по сослуживцам на полигоне в Амурской области, получил смертельное ранение во время перестрелки с подразделением антитеррора, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
Срочник выпустил очередь из автомата в направлении сослуживцев в пятницу. В результате стрельбы
После ЧП стрелявший скрылся с территории полигона. Командование совместно с правоохранительными органами приняло меры по поиску и задержанию злоумышленника. Подразделение антитеррора воинского гарнизона Восточного округа обнаружило и блокировало военнослужащего. Во время задержания он оказала вооруженное сопротивление и создал угрозу жизни военнослужащим — они применили табельное оружие. В результате перестрелки солдат получил смертельное ранение.
Пока не установлена причина поступка военнослужащего, который, как сообщили власти, родом из Дагестана. В качестве вероятной версии рассматривается нервный срыв.
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В качестве вероятной причины поступка военнослужащего из Дагестана рассматривается нервный срыв.
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