Расстрелявший сослуживцев военный убит при задержании в РФ

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Военнослужащий, открывший огонь по сослуживцам на полигоне в Амурской области, получил смертельное ранение во время перестрелки с подразделением антитеррора, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Срочник выпустил очередь из автомата в направлении сослуживцев в пятницу. В результате стрельбы получили смертельные ранения офицер и два военнослужащих . Еще два человека были госпитализированы — им оказывается медицинская помощь.

После ЧП стрелявший скрылся с территории полигона. Командование совместно с правоохранительными органами приняло меры по поиску и задержанию злоумышленника. Подразделение антитеррора воинского гарнизона Восточного округа обнаружило и блокировало военнослужащего. Во время задержания он оказала вооруженное сопротивление и создал угрозу жизни военнослужащим — они применили табельное оружие. В результате перестрелки солдат получил смертельное ранение.

Пока не установлена причина поступка военнослужащего, который, как сообщили власти, родом из Дагестана. В качестве вероятной версии рассматривается нервный срыв.