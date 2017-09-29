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Утренняя авария на МКАД: фура "догнала" автобус

30.09.2017 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен — Sputnik. Столкновение фуры и пассажирского автобуса произошло на МКАД около пяти часов утра в субботу, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В крайней правой полосе внешнего кольца грузовой Volvo врезался в попутно двигавшийся автобус МАЗ. В результате удара транспортное средство оказалось на внутреннем кольце, пробив разделительное ограждение. После этого МАЗ врезался в парапет. К счастью, он выдержал удар, и автобус не скатился вниз с уклона.

Утренняя авария на МКАД: фура "догнала" автобус
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария с участием фуры и автобуса на МКАД

В Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии есть пострадавшие.

Сильные механические повреждения получили оба автомобиля: у фуры разбита и смята передняя часть, у автобуса — и задняя, и передняя.

Утренняя авария на МКАД: фура "догнала" автобус
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Разбитый автобус на МКАД

На месте аварии работали сотрудники скорой медицинской помощи.

Как ранее сообщал Sputnik, в результате ДТП движение на МКАД было затруднено. Утром на внутреннем кольце образовалась большая пробка.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате аварии, вызвавшей большую пробку в субботу на МКАД, есть пострадавшие.

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