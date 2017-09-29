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В Китае произошло сильное землетрясение
В Китае в южной провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Reuters.
По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 78 км к востоку от городского округа Гуанъюань. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. На данный момент нет информации о жертвах или разрушениях в результате подземных толчков.
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На данный момент нет информации о жертвах или разрушениях в результате подземных толчков.
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Архив (ЧП)
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