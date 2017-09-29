Нетрезвого пешехода сбила машина в Минске

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, произошел поздно вечером в пятницу, 29 сентября, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент случился на улице Плеханова в столице. Пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. В темное время суток водитель легкового автомобиля не успел среагировать — произошел наезд.

"Пешеход 1984 года рождения получил тяжелые травмы", — сообщили в субботу в ГАИ.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома На месте происшествия работали сотрудники скорой медицинской помощи

Пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, было временно ограничено.

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