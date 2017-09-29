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Тело россиянина обнаружено в озере в Светлогорске

30.09.2017 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Тело гражданина Российской Федерации было обнаружено в водоеме на территории Светлогорска, сообщило издание "Ранак".

Тело россиянина обнаружено в озере в Светлогорске
© Pixabay
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Труп в искусственном озере на улице Центральной нашла накануне вечером супруга погибшего, на место прибыли сотрудники РОВД, а также медики скорой, которые констатировали смерть мужчины.

Погибший, как и его жена, являются гражданами России, но живут в Светлогорске. Известно, что мужчина страдал эпилепсией и утром 29 сентября у него был небольшой приступ, после которого он вечером того же дня отправился рыбачить.

Как сообщает издание, когда мужчина не вернулся после наступления темноты, женщина пошла его искать и обнаружила в воде у берега.

В настоящее время по факту гибели гражданина проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины его смерти.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время по факту гибели гражданина проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины его смерти.

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