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Lexus ушел в занос в Минске, сбил светофор и вылетел на "встречку"
30.09.2017 15:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Легковой автомобиль занесло во время движения в Минске в результате чего машина сбила светофор и вылетела на встречную полосу, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария произошла утром в субботу на пересечении улицы Глаголева и проспекта Жукова.
"Автомобиль Lexus ушел в неуправляемый занос и, сбив светофорный объект, вылетел на полосу встречного движения", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что в аварии никто из находившихся в машине людей не пострадал. Автомобиль в ДТП получил механические повреждения.
В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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