МИНСК, 30 сен – Sputnik. Легковой автомобиль занесло во время движения в Минске в результате чего машина сбила светофор и вылетела на встречную полосу, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома ГАИ: ограждение спасло автобус от падения с уклона на МКАД

Авария произошла утром в субботу на пересечении улицы Глаголева и проспекта Жукова.

"Автомобиль Lexus ушел в неуправляемый занос и, сбив светофорный объект, вылетел на полосу встречного движения", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в аварии никто из находившихся в машине людей не пострадал. Автомобиль в ДТП получил механические повреждения.

В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.